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6 сентября, 11:47

«Энергетические вампиры»: Шаманка перечислила знаки зодиака, которым нельзя носить золото и серебро

Шаманка Ахметжанова рекомендовала Ракам, Рыбам и Скорпионам не носить золото

Металлы, используемые при изготовлении украшений, могут подчеркнуть энергетику знаков зодиака. Однако при неправильном выборе ювелирных изделий у человека могут начаться проблемы, в том числе апатия, тревожность, стресс. Об этом рассказала знаменитая шаманка Кажетта Ахметжанова.

Серебро с холодной энергетикой может угнетать людей, родившихся под знаком Овна, потому что их стихией, по словам ясновидящей, является огонь. Также от этого металла следует отказаться Близнецам.

«Аксессуары из серебра могут забирать вашу силу, словно энергетические вампиры. Несмотря на то что Близнецы — представители воздушной стихии, вам не стоит использовать декор из лунного металла», — цитирует ясновидящую «Вечерняя Москва».

Серебро не подходит Девам и Львам, ведь оно может приглушить их природную харизму и негативно сказаться на самооценке. А вот золото способно нанести вред интуиции Раков. От этого же металла лучше отказаться Рыбам. Тем же, кто родился под знаком Скорпиона, следует остерегаться золота из-за снижения мотивации, уверена ясновидящая.

Предадут и в итоге бросят: Знаки зодиака, с которыми никогда не получится построить здоровые отношения
Предадут и в итоге бросят: Знаки зодиака, с которыми никогда не получится построить здоровые отношения

Ранее шаманка рассказала, какие подарки могут вас сглазить. Она подчеркнула, что из-за отрицательной энергии могут возникнуть болезни и бытовые конфликты.

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Freepik

Борис Эльфанд
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