Пустой кошелёк отпугивает удачу: Экстрасенс рассказала, какие подарки могут вас сглазить

Некоторые подарки, которые вы принимаете, могут навлечь порчу или сглаз. Чем ближе вы находитесь к предмету с плохой энергетикой, тем сильнее притягиваете негативные посылы. О том, какие подарки опасно принимать, рассказала звезда "Битвы экстрасенсов", шаманка, ясновидящая и астролог Кажетта Ахметжанова.

"Отрицательная энергетика предмета проявляется проблемами со здоровьем, финансами, безопасностью, ссорами с родными и близкими", — предупредила ясновидящая в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам шаманки, не стоит принимать картины или статуэтки с изображением глаз от людей, с которыми недавно был конфликт, так как глаза — это символ души и через него могут направлять негативную энергию. Также не вешайте картины с глазами в спальне, а фигурки отворачивайте, чтобы не было прямого зрительного контакта.

Финансовую удачу может спугнуть подаренный пустой кошелёк. Таким жестом дарящий желает вам трудностей с деньгами и безработицу. Чтобы исключить шанс сглаза, в кошелёк нужно класть монету или купюру любого номинала.

К плохим подаркам можно отнести и острые предметы, наборы для шитья и даже ножницы. Чтобы снять с таких подарков порчу — промойте их солёной водой, вытрите насухо и обведите свечой по краям. Также не стоит принимать предметы с неизвестными символами, так как они могут вызвать духовный дисбаланс. Нежелательным презентом будет декоративная пустая бутылка. Она может вызвать проблемы со здоровьем и усиление пагубных привычек, отметила экстрасенс.