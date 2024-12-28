Слепок души: Экстрасенс призвала не выкладывать в соцсети фото детей и возлюбленных

Старые поверья гласят, что фотографии являются слепками души, поэтому через них можно воздействовать на человека, уверена экстрасенс Дарья Миронова. Она призвала россиян не выкладывать в соцсети снимки детей и возлюбленных, чтобы избежать негативного влияния завистников.

«Даже если на снимке будет изображено не лицо, а часть руки, с помощью него можно будет провести обряд или магические ритуалы», — подчеркнула мистик в интервью «Вечерней Москве».

Она добавила, что особенно опасно делиться фотографиями малышей до семи лет. Дети могут воспринимать негатив даже через мать. Сглазить могут и любимого человека, причём для этого не требуется особого желания, отметила Миронова.