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Регион
28 декабря, 13:02

Слепок души: Экстрасенс призвала не выкладывать в соцсети фото детей и возлюбленных

Экстрасенс Миронова призвала не выкладывать в Сеть фото детей и возлюбленных

Старые поверья гласят, что фотографии являются слепками души, поэтому через них можно воздействовать на человека, уверена экстрасенс Дарья Миронова. Она призвала россиян не выкладывать в соцсети снимки детей и возлюбленных, чтобы избежать негативного влияния завистников.

«Даже если на снимке будет изображено не лицо, а часть руки, с помощью него можно будет провести обряд или магические ритуалы», — подчеркнула мистик в интервью «Вечерней Москве».

Она добавила, что особенно опасно делиться фотографиями малышей до семи лет. Дети могут воспринимать негатив даже через мать. Сглазить могут и любимого человека, причём для этого не требуется особого желания, отметила Миронова.

«Бывает, что человек на фото красив собой и успешен, а тот, кто на него смотрит, не имеет подобных качеств. Тогда он неумышленно начинает мыслить негативно и легко может наслать порчу», — предупредила экстрасенс.

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Ранее Миронова заявила, что Янис Тимма запрограммировал себя на смерть с помощью тату. А экстрасенс Шепс обвинил Ольгу Бузову в заговоре с тёмными силами. Кроме того, ведьма из «Битвы экстрасенсов» раскрыла, как смерть в младенчестве повлияла на Киркорова.

Обложка ©

pixabay / stokpic

Борис Эльфанд
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