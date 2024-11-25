Экстрасенс объяснила россиянам, почему у них не будет денег, если выносить мусор по ночам

Вынос мусора из дома предполагает разрыв энергетической связи с каким-то продуктом, принадлежащим семье. Эксперт в области рунологии и магии Инга Райская в беседе с Life.ru объяснила, что такие действия лучше совершать при дневном свете, когда солнечная энергия защищает от негативных воздействий.

Вечером и ночью, по словам эксперта, возрастает риск того, что тёмные силы смогут использовать оставленную вами энергию во вред.

«Также, ели кто-то захочет навести на вас порчу, то удобнее всего это сделать ночью, когда никто не увидит. Чаще всего, с мусором порчи наводятся на безденежье. Отсюда и говорят, что мусор нельзя выкидывать ночью, так как денег не будет», — отметила Райская.