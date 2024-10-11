Астральный дубль: Экстрасенс назвала способ зарядиться энергией через зеркало

Перед выходом из дома необходимо улыбнуться своему отражению. Это поможет не только настроить себя на позитив, но и наладить контакт с собственным астральным дублем. Всё, что мы видим в зеркале, это не просто отражение, а наш астральный двойник, который напрямую связан с информационным полем, окружающим нас. Об этом Life.ru рассказала экстрасенс Инга Райская.

Она объяснила, что неправильное обращение с зеркалом может привести к негативным последствиям. Например, не стоит кричать на своё отражение или кривляться перед ним. Такие действия искажают информационное поле и могут привлечь нежелательных гостей из астрального мира. Особенно важно соблюдать это правило в спальнях, где зеркала в прошлом избегали ставить именно из-за их возможного воздействия на астрал.

«Обращаться со своим отражением в зеркале нужно уважительно, а не искажать свое отражение, не кричать в зеркало, не есть перед зеркалом, не кривляться, не заниматься сексом перед зеркалом, никогда в спальнях раньше не ставили зеркала и это правильно», — отмечает эксперт.