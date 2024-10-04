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4 октября, 14:47

Человеческая улыбка наполнена чудодейственными качествами, заявил психолог

Психолог Лебедев: Улыбка может положительно сказываться на здоровье человека

Улыбка весьма положительно сказывается как на психологическом, так и на физическом здоровье человека. К примеру, она способствует выделению гормона эндорфина, делающего нас счастливее, что помогает при борьбе с плохим настроением.

Кроме того, улыбка снижает уровень стресса, что полезно в процессе укрепления иммунитета человека. Об этом рассказал медицинский психолог Центра реабилитации инвалидов «Бутово» Дмитрий Лебедев. Также он раскрыл социальную роль улыбки.

«Улыбка создаёт не только положительное впечатление о собеседнике, но и сигнализирует о жизнелюбии и оптимизме, о хорошем настроении человека, об уверенности в себе», — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».

По его словам, улыбающиеся люди вызывают больше доверия у окружающих, что способствует формированию социальных связей. Эксперт призвал не стесняться проявлять свои чувства.

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Кстати, для красивой улыбки важное значение имеет здоровье полости рта. Ранее россиянам рассказали о самых вредных народных методах отбеливания зубов.

Обложка ©

Pixabay / LuidmilaKot

Борис Эльфанд
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