Человеческая улыбка наполнена чудодейственными качествами, заявил психолог

Улыбка весьма положительно сказывается как на психологическом, так и на физическом здоровье человека. К примеру, она способствует выделению гормона эндорфина, делающего нас счастливее, что помогает при борьбе с плохим настроением.

Кроме того, улыбка снижает уровень стресса, что полезно в процессе укрепления иммунитета человека. Об этом рассказал медицинский психолог Центра реабилитации инвалидов «Бутово» Дмитрий Лебедев. Также он раскрыл социальную роль улыбки.

«Улыбка создаёт не только положительное впечатление о собеседнике, но и сигнализирует о жизнелюбии и оптимизме, о хорошем настроении человека, об уверенности в себе», — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».

По его словам, улыбающиеся люди вызывают больше доверия у окружающих, что способствует формированию социальных связей. Эксперт призвал не стесняться проявлять свои чувства.