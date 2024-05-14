Семь лет страданий: Экстрасенс рассказала, чем опасно разбитое зеркало

Разбитое в доме зеркало грозит виновнику и всей его семье семилетними страданиями, предупредила экстрасенс Дарья Миронова. По её словам, такие осколки ни в коем случае нельзя хранить дома, причём опасно даже смотреть в них. Спасти себя можно, проведя простой ритуал: необходимо собрать части зеркала в материал из натуральной ткани и вынести их на перекрёсток трёх дорог. Рядом требуется положить несколько монет в качестве откупа, чтобы невзгоды обошли человека стороной.

"Когда кладёте связку и монеты, можно сказать следующее: "Откупаюсь, откупаюсь, откупаюсь". После этого весь негатив, который мог бы случиться, и семь лет невзгод не придут в ваш дом", — отметила ясновидящая в беседе с "Вечерней Москвой".

К слову, провести "откуп" может и кровный родственник виновника, если тот почему-то не может сделать это.