Вещие сны, умение лечить и ещё 5 признаков, что вы — могущественный экстрасенс
У многих людей есть магические способности, о которых они даже не догадываются. Чтобы использовать навыки, их нужно вовремя обнаружить. Life.ru рассказывает, по каким признакам можно определить, что у вас есть сверхсила.
Каждый человек решает самостоятельно, верить в существование экстрасенсов или нет. Но знание, что Ванга давала подозрительно точные сбывающиеся пророчества или бабушки в сёлах лечили людей от болезней, с которыми не справлялись доктора, порой заставляет сомневаться даже лютых скептиков. Поэтому теоретически у многих из нас могут "дремать" экстрасенсорные способности. Какие признаки указывают, что внутри вас есть сила?
1. Сбывающиеся вещие сны
Главная экстрасенсорная способность, отличающая обычного человека от экстрасенса, — "вещие" сны, которые сбываются в действительности. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Бывает, что в сновидениях люди видят разные символы: тонут в болоте, едят арбузы или смотрят на рогатых быков. Как говорят знающие люди, главный признак экстрасенсорных способностей человека — сны, происходящее в которых сбывается в реальной жизни. Если события повторились хотя бы на 70–80%, как в "фильме", увиденном ночью, то, скорее всего, вы обладаете реальной сверхсилой.
Вещие сны обычно яркие, живые и запоминаются на целый день. Если после пробуждения вы отчётливо помните, что произошло, то тоже можете обладать сверхсилой. Такие вещие сны, например, видели провидцы, которые предсказали новую эпидемию и конфликт с НАТО.
2. Вы ещё до встречи с человеком точно представляете, как он выглядит
Если вам нужно встретиться с незнакомым человеком, фотографию которого никогда не видели, но представили лицо, одежду, другие важные детали и они совпали с реальностью, это положительный момент. Скорее всего, вы — экстрасенс. Также важным признаком наличия сверхспособностей у человека является умение предчувствовать. Например, если он ощущает, что в скором времени произойдёт определённое событие и оно случается, то причина не просто в развитом "шестом чувстве".
3. Притягивание в жизнь определённых событий
Экстрасенсы умеют притягивать в свою жизнь определённые события. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Сверхспособности могут проявляться, если экстрасенс успешно привлекает в свою жизнь определённые события. Например, говорит: "Вот бы сейчас я увидел этого человека", — и тот проезжает мимо на автобусе. Или думает: "Интересно, а что вчера произошло на работе", — и ему внезапно звонит коллега, рассказывает последние сплетни.
4. Странные воспоминания из снов
На то, что вы экстрасенс, могут указывать и странные дежавю. Например, если никогда не были в определённом месте, которое приснилось, а потом, например, поехали за границу, отправились на экскурсию, увидели "картинку" из сна и вспомнили, что она однажды вам приснилась.
5. Вы снимали стресс и боль у человека одним прикосновением
Важный признак сверхспособностей — умение снять у другого человека стресс или боль с помощью обычного прикосновения. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Другой признак экстрасенсорных способностей человека — умение лечить при помощи пары "специальных" слов или просто прикосновения. Если после физического контакта с вами собеседнику становилось легче, то, скорее всего, у вас есть сверхсила. При этом экстрасенсорные способности могут проявляться и по-другому. Например, когда после разговора с вами человек избавляется от моральных страданий и стресса.
6. Умение "общаться" с животными
Люди со сверхспособностями "слышат" мысли животных. Если вы с домашним питомцем "разговариваете" без слов, то это не просто так. Чтобы убедиться в своих силах, проследите за поведением кота или собаки. Если он тоже понимает все ваши слова, хоть и "говорит на другом языке", вы точно экстрасенс.
7. Нереальная удача
Людям со сверхспособностями всегда сопутствует нереальная удача. Фото © Shutterstock / FOTODOM
На наличие экстрасенсорных способностей может указывать и такой важный навык, как сопутствующая удача. Если в определённой ситуации вы могли попасть в беду, но чудом проблем не произошло, это ещё один признак наличия сверхсилы. Однако такой признак не всегда гарантирует, что вы точно медиум. Может быть, вам просто повезло.
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