Всем надоели эти 5 тупых клише в русских сериалах, но режиссёры их используют снова и снова

Сериалы на русском языке в последние годы стали намного качественнее, чем даже 10 лет назад. Картинка теперь выглядит по-голливудски, сюжеты стали разнообразнее и интереснее, появились новые яркие актёры. Однако одно осталось неизменным — штампы и клише. Их как использовали в фильмах "для бабушек" в 2010 году, так и применяют сейчас. Причём даже в тех сериалах, которые специально снимают под, в том числе, даже западную аудиторию. О каких надоевших клише идёт речь?

1. В центре сюжета — харизматичная женщина 30+ без детей и мужа

В сериалах на русском языке часто показывают 30-летних женщин без детей и мужа. Фото © Сериал "Ева, рожай!". Режиссёр Никита Грамматиков, сценаристы Юлия Клименко, Дарья Воротынцева / Kino-teatr

Есть несколько русских сериалов, где главная героиня — красавица, умница, спортсменка и успешная бизнес-вумен, у которой нет мужчины и детей. Понятно, что у большинства таких проектов есть "высокая цель" — показать, что женщина может справляться со всем одна и никакой мужчина ей для этого не нужен. Но в итоге всё скатывается в заурядную комедию про любовь, в конце которой свадьба.

2. Герой попадает в тюрьму, со всеми борется и постоянно побеждает

В русских сериалах тюрьму показывают совсем не так, какой она является в реальной жизни. В большинстве проектов демонстрируют, что к герою, попавшему за решётку, постоянно пристают уголовники с целью его избить и прогнуть. Естественно, он вступает в драку, всех "раскидывает" и зарабатывает нереальное уважение среди сокамерников.

В настоящей тюрьме всё совсем по-другому. Во-первых, к человеку никто не будет приставать, если он не попал в тюрьму за изнасилование или педофилию. Во-вторых, если избить кого-то на "зоне", то все остальные зэки ополчатся против хулигана и нападут уже с холодным оружием. Демонстрацию грубой силы за решёткой не прощают.

3. Депрессивный Калининград, в котором обитают только маньяки и преступники

Даже в лучших русских сериалах Калининград показывают городом бандитов и маньяков, хотя на самом деле это не так. Фото © Кадр из фильма "Жёлтый глаз тигра". Режиссёр Марк Горобец, сценарист Виталий Москаленко / Kino-teatr

В последних российских сериалах, например "Жёлтом глазе тигра", "Преступлении" и "Бухте страха", Калининград показывается как чуть ли не самый депрессивный российский город. Что к нему только не приплетают: и бандитов, добывавших янтарь тоннами из недр земли, и серийных убийц, и другие ужасы мира. Хотя путешественники, побывавшие в Калининграде и области хотя бы раз, знают, что это вполне обычный город.

4. Служебный роман на работе

Во многих отечественных сериалах в центре сюжета оказывается пара, которая сходится на работе, и все мысли главных героев заняты лишь друг другом. За восьмичасовую смену они успевают не только выполнить профессиональные задачи, но ещё и покрутить шашни друг с другом. Насколько ведь талантливые люди!

На самом же деле мало кто в реальной жизни может похвастаться столь большим количеством свободного времени в офисе. У почти всех наёмных сотрудников его едва ли хватает даже на обед. Поэтому многие зрители недоумевают от того, что персонажи успевают крутить шашни на работе.

5. Постаревшая героиня выглядит, как в молодости

Во многих российских сериалах более взрослую героиню почему-то показывают с такой же внешностью, как в молодости. Фото © Сериал "Отмороженные". Режиссёр Аня Мирохина, сценаристы Илья Куликов, Артём Александров и др. / Kino-teatr

Режиссёры современных русских сериалов иногда делают хитрый сценарный ход. Показывают сначала события, например, 2000-х годов, а затем переносят героя уже в современные 2020-е. Но персонажи, как правило, выглядят так же, как в молодости. Единственная разница в том, что меняется цвет волос и декорации становятся более современными. А как же естественное старение? Почему нет морщин или других проблем с кожей?

Нередки случаи, когда актёры полностью не соответствовали своим персонажам на экране. Ранее Life.ru писал о том, в каких сериалах артисты были старше своих персонажей. Давайте вспомним несколько ярких примеров из популярных экранизаций классических литературных произведений, где возраст актёров и персонажей не совпадает.