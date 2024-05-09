Вышла финальная серия вертикального сериала "Осталась одна Таня"

В День Победы, 9 Мая, опубликована финальная серия вертикального сериала "Осталась одна Таня", который повествует о блокаде Ленинграда на основе дневников свидетелей тех событий, в частности самого известного из них — Тани Савичевой. Сериал доступен к просмотру в сообществе проекта "ВКонтакте".

В конце проекта рассказывается непосредственно о прорыве блокады — того самого момента, которого так долго ждали ленинградцы. Это ещё не конец войны, но победа уже не за горами, поэтому зрители во время просмотра почувствуют то тепло и надежду, что ощущали тогда местные жители.

Напомним, сериал выходит в "VK Клипах" с 4 апреля: это 36 серий о трагедии, героизме, настоящей дружбе и любви. События войны — её начало, обстрелы, спасение шедевров в музеях города, беженцы, зима, голод и уход близких в годы блокады — подаются через личные истории главных героев. Сценарий проекта создавался при участии историка Баира Иринчеева.

"У нас получилось очень хорошо отразить и эмоциональную, и историческую составляющую в проекте. Мы получили тёплую обратную связь в комментариях сообщества: зрители делились личными историями своих родственников, учителя рассказывали о том, как смотрели сериал вместе с детьми", — отметил автор проекта, режиссёр Данил Мотин.