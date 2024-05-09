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9 мая, 10:59

Вышла финальная серия вертикального сериала "Осталась одна Таня"

В "VK Клипах" вышла финальная серия вертикального сериала "Осталась одна Таня"

Фото со съёмок сериала "Осталась одна Таня". Обложка © Предоставлено Life.ru пресс-службой Not alone production

Фото со съёмок сериала "Осталась одна Таня". Обложка © Предоставлено Life.ru пресс-службой Not alone production

В День Победы, 9 Мая, опубликована финальная серия вертикального сериала "Осталась одна Таня", который повествует о блокаде Ленинграда на основе дневников свидетелей тех событий, в частности самого известного из них — Тани Савичевой. Сериал доступен к просмотру в сообществе проекта "ВКонтакте".

В конце проекта рассказывается непосредственно о прорыве блокады — того самого момента, которого так долго ждали ленинградцы. Это ещё не конец войны, но победа уже не за горами, поэтому зрители во время просмотра почувствуют то тепло и надежду, что ощущали тогда местные жители.

Напомним, сериал выходит в "VK Клипах" с 4 апреля: это 36 серий о трагедии, героизме, настоящей дружбе и любви. События войны — её начало, обстрелы, спасение шедевров в музеях города, беженцы, зима, голод и уход близких в годы блокады — подаются через личные истории главных героев. Сценарий проекта создавался при участии историка Баира Иринчеева.

"С молодёжью на одном языке": Авторы сериала "Осталась одна Таня" раскрыли секреты съёмок
"С молодёжью на одном языке": Авторы сериала "Осталась одна Таня" раскрыли секреты съёмок

"У нас получилось очень хорошо отразить и эмоциональную, и историческую составляющую в проекте. Мы получили тёплую обратную связь в комментариях сообщества: зрители делились личными историями своих родственников, учителя рассказывали о том, как смотрели сериал вместе с детьми", — отметил автор проекта, режиссёр Данил Мотин.

Сообщество проекта объединило свыше 50 тысяч зрителей. Первую серию посмотрели более 32,5 миллиона человек. Проект создан при поддержке VK и Института развития интернета (ИРИ). В съёмках участвовали известные блогеры, в их числе Саша Новиков, Никита Златоуст, Виталий Сидельников, Карина Мурашкина и Валерия Трунёва. Закадровый голос озвучил певец Ваня Дмитриенко. Также к проекту присоединились актёры театров Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге реконструируют дом известной блокадницы Тани Савичевой
В Санкт-Петербурге реконструируют дом известной блокадницы Тани Савичевой

Ранее Life.ru рассказывал, как возникла идея съёмок и в чём новизна этого сериала. Депутат Госдумы Виталий Милонов высоко оценил этот проект.

Никита Осипов
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