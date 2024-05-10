10 крошечных котят, на чьи фото нужно смотреть сидя, а то от милоты грохнетесь в обморок
На Reddit есть группа "Незаконно маленькие котики", в которой пользователи делятся самыми крошечными усатыми, которых когда-либо видели. Собрали оттуда 10 лучших постов — эти милашки точно поднимут вам настроение.
"Их больше не делают такими маленькими", — trying-to-be-kind.
Фото © Reddit / trying-to-be-kind
"Наш огненный котёнок у ветеринара! Его нашли в моторе кондиционера!" — queenthistle.
Фото © Reddit / queenthistle
"Я волонтёр в приюте. Вот Фиш. У него синдром плоскогрудого котёнка, и он носит корсет, чтобы его тело могло нормально развиваться. Дети об этом ещё не знают, но Фиш скоро будет жить у нас дома", — sneakyburrito.
Фото © Reddit / sneakyburrito 1+2
"Вот такой вот крошечный медосмотр", — bapus00.
Фото © Reddit / bapus00
"Он просто сидит там... угрожающе", — ginuwinesmycousin.
Фото © Reddit / ginuwinesmycousin
"Работаю в приюте для животных и приняла помёт, в котором один котёнок с карликовостью. Он вдвое меньше своих братьев и сестёр! Просто преступно милый. Настоящий злодей", — Yvaika.
Фото © Reddit / Yvaika
"Заехал к родителям на выходные, чтобы вытащить этого незаконно маленького котика из тюрьмы", — kalatix.
Фото © Reddit / kalatix
"Пошёл на охоту, вернулся домой с Фрэнком", — slantfour.
Фото © Reddit / slantfour
"Наша малышка Клэрабелль", — AndiMarie711.
Фото © Reddit / AndiMarie711
"Нашли крошечного преступника, прячущегося в стене нашего дома", — ceb2592.
Фото © Reddit / ceb2592
Reddit / queenthistle, ceb2592