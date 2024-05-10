10 крошечных котят, на чьи фото нужно смотреть сидя, а то от милоты грохнетесь в обморок

"Их больше не делают такими маленькими", — trying-to-be-kind.

Фото © Reddit / trying-to-be-kind

"Наш огненный котёнок у ветеринара! Его нашли в моторе кондиционера!" — queenthistle.

Фото © Reddit / queenthistle

"Я волонтёр в приюте. Вот Фиш. У него синдром плоскогрудого котёнка, и он носит корсет, чтобы его тело могло нормально развиваться. Дети об этом ещё не знают, но Фиш скоро будет жить у нас дома", — sneakyburrito.

Фото © Reddit / sneakyburrito 1+2

"Вот такой вот крошечный медосмотр", — bapus00.

Фото © Reddit / bapus00

"Он просто сидит там... угрожающе", — ginuwinesmycousin.

Фото © Reddit / ginuwinesmycousin

"Работаю в приюте для животных и приняла помёт, в котором один котёнок с карликовостью. Он вдвое меньше своих братьев и сестёр! Просто преступно милый. Настоящий злодей", — Yvaika.

Фото © Reddit / Yvaika

"Заехал к родителям на выходные, чтобы вытащить этого незаконно маленького котика из тюрьмы", — kalatix.

Фото © Reddit / kalatix

"Пошёл на охоту, вернулся домой с Фрэнком", — slantfour.

Фото © Reddit / slantfour

"Наша малышка Клэрабелль", — AndiMarie711.

Фото © Reddit / AndiMarie711

"Нашли крошечного преступника, прячущегося в стене нашего дома", — ceb2592.