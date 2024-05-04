Что будет за продажу души дьяволу и как вычислить таких людей: 6 железобетонных признаков

Люди, продавшие душу, в один момент обретают всё, чего были лишены до этого. Им начинает сопутствовать нереальная удача, везение. В жизнь приходят деньги, успех и слава. Парадокс в том, что достигнуть всего этого можно и без сотрудничества с потусторонними силами. Но нужно много "пахать", чтобы в жизнь пришёл успех. Такой вариант достижения целей устраивает не всех, потому что ради него нужно поднять пятую точку с дивана.

Люди, готовые продать душу, не желают стараться ради достижения целей. Им нужно всё и сразу, а так бывает либо в сказке, либо при сотрудничестве с тем же дьяволом. Но в последнем случае за нереальное везение придётся отплатить продолжительностью жизни.

Успех к тем, кто продал душу, придёт максимум на ближайшие 10–30 лет. После этого непременно наступит кончина. Затем душа попадёт в ад, в лапы к новому владельцу — Люциферу.

Считается, что самым известным человеком, продавшим своё духовное нутро, был великий скрипач Никколо Паганини. Не исключено, что помимо него по земле ходят сотни других "мешков" с костями, которые достигли успеха с помощью вмешательства потусторонних сил. По каким признакам можно распознать "бездушного раба дьявола"?

1. Поведение на Пасху и другие церковные праздники

Узнать, продана ли душа, можно по поведению человека в церковные праздники. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если человек православный, то вычислить, что дьявол душу у него всё-таки забрал, можно по поведению на крупные церковные праздники, например Пасху. Те, кто заключил сделку с Люцифером, игнорируют любые походы в церковь и ритуалы, связанные с верой.

Проследите, ест ли человек на Пасху куличи, умывается ли святой водой и "бьётся" ли яйцами. Если нет, то это тревожный звоночек. Вдруг он стал рабом Люцифера? Естественно, люди, продавшие душу, не только откажутся от куличей и драк яйцами, но и в церковь на Пасху ходить тоже не будут.

2. Нереальный успех, свалившийся на голову

Узнать, продана ли душа, можно, оценив достижения человека. Если он планомерно шёл к своей цели и каждый месяц стабильно добивался результата, то перед вами типичный трудоголик. Считать его "рабом дьявола" нельзя, поскольку на сделку указывает только аномальный рост, выходящий за рамки привычной статистики.

То есть если человек всю жизнь был нищим, а затем разбогател за считаные месяцы, то что-то тут неладно. Скорее всего, он в прямом смысле стал бездушным. Помните хип-хоп-исполнителей, которые приходили из ниоткуда, "выстреливали" на всю Россию, зарабатывали миллионы рублей за один концерт, а спустя 12 месяцев бесследно исчезали? Заставляет задуматься…

3. Изменение поведения

Люди, продавшие душу, озлоблены на окружающих. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если у человека дьявол забирает душу, то он кардинально меняется. Ведёт себя агрессивно, испытывает к окружающим презрение и пытается возвыситься над ними. Причина столь злобного поведения в том, что такие люди понимают: успеха они добились не своим талантом. Если бы не сделка с Люцифером, у них бы не было ничего.

4. Неизлечимый недуг после нереального успеха или другая причина смерти

Сделка с дьяволом не проходит бесследно. Люцифер, конечно, даёт человеку реализовать все его амбиции, но это не длится вечно. Обычно у "бездушного" есть 20–30 лет на то, чтобы воплотить в жизнь всё, о чём просил.

На протяжении этого времени "счастливчику" будет сопутствовать удача, успех во всём, о чём попросит. Но спустя отведённый срок придётся платить: обязательно наступит серьёзная болезнь, за которой последует кончина, или любая другая причина гибели.

5. Безумный взгляд

Если у человека пустой, страшный взгляд, от которого становится не по себе, — дьявол душу всё же забрал. Фото © Freepik

Узнать, продана ли душа, можно, взглянув человеку в глаза. Если внутри от прежнего человека ничего не осталось, то его взгляд будет безумным. Причём настолько, что, заглянув внутрь, можно даже испугаться. Вам ошибочно может показаться, что на вас смотрит сам дьявол.

6. Аномальная жестокость

Люди, продавшие душу дьяволу, ведут себя очень жестоко по отношению к другим. От своих действий они получают наслаждение. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Люди, продавшие душу, отличаются отсутствием эмпатии к другим. Им абсолютно не важны чувства иных людей. Более того, они проявляют жестокость и наслаждаются этим. Если человек творит зверства и получает от этого удовольствие, то он сам себе не принадлежит. Ни в ком с детства не заложена жестокость.