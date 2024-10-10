Гороскоп: Какие испытания появятся в судьбе каждого знака зодиака под конец 2024 года

Что по гороскопу случится в октябре 2024 года

Октябрь принесёт перемены, главным образом в личной жизни. Одинокие получат шанс устроить свою судьбу. В большей степени этому будут способствовать новые профессиональные связи и путешествия. В первых числах месяца стоит быть готовыми к любому повороту событий, лучше не планировать ничего важного на это время.

Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Onyshchuk

Наибольшие сложности ожидаются в финансовой сфере, но для каждого представителя зодиакального круга это проявится по-своему. Если у земных знаков — Тельцы, Девы, Козероги — любые попытки заработать могут обернуться убытками, то водные знаки — Раки, Скорпионы и Рыбы — смогут, пусть и ненамного, увеличить свои сбережения.

Представители знака зодиака Водолей, как рассказывает Life.ru экстрасенс и астролог Аделина Панина, в октябре 2024 года окажутся во власти своего переменчивого настроения. Те, кто по гороскопу Овны, смогут многого добиться в карьере. Стрельцам стоит довериться судьбе, даже если она решит завести вас подальше от дома. А вот носители знака зодиака Рыбы переживут момент истины: всё лишнее постепенно уйдёт из жизни, делая её проще и понятнее.

Что готовит всем знакам зодиакам ноябрь

Ноябрь, в отличие от октября, благоволит любым начинаниям и целям. Именно сейчас, а не перед Новым годом, стоит начать планировать год следующий, намечая самое важное по основным сферам жизни. Аделина Панина Экстрасенс, астролог

Больше всего повезет представителям огненных знаков зодиака — Львам, Овнам, Стрельцам. Им, как говорит астролог, не помешает даже купить лотерейный билет. Финансовая ситуация для многих и в этом месяце будет оставаться сложной. «Всем без исключения стоит сократить расходы и отказаться от ненужных покупок. К счастью, уже к концу месяца всё начнёт постепенно меняться к лучшему», — подбадривает экстрасенс.

Чего ждать в ноябре: гороскоп от экстрасенса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fizkes

В личной жизни наибольшая удача будет сопутствовать знакам зодиака воздуха — Весам, Близнецам, Водолеям, остальным же придётся искать тонкий баланс между желанием заработать и добиться карьерных высот и возможностью проводить свободное время в кругу семьи.

Велик риск попасть на удочку мошенников, особенно и в первую очередь тем, кто уверен, что он точно в безопасности. Аделина Панина Экстрасенс, астролог

Представителям знака зодиака Телец, со слов эксперта, стоит обратить внимание на своё окружение, а кроме того, быть готовыми к судьбоносной встрече. Людьми, кто по гороскопу Львы, будет двигать желание любви — настолько сильное, что заставит забыть о привычной благоразумности. Козерогам стоит приготовиться к напряжённому периоду, богатому на события и новости. Избежать всех острых углов и негативных сценариев носителям знака зодиака Скорпион поможет их невероятно сильная в этом месяце интуиция.

К чему готовиться в декабре: гороскоп для всех знаков зодиака

Как правильно встретить и прожить декабрь кармического 2024 года: гороскоп для всех знаков зодиака. Фото © Shutterstock / FOTODOM / 4 PM production

Декабрь окажется занятым предновогодними хлопотами. Но и без этого общее настроение месяца будет меняться к лучшему. Особенно это заметят водные знаки зодиака. Аделина Панина Экстрасенс, астролог

Полнолуние 15 декабря, как рассказывает экстрасенс Аделина Панина, принесёт облегчение от мучительных проблем этого года. Тогда же будут понятны и окончательные итоги 2024-го. «Это полнолуние окажется переломным, многое в жизни начнёт меняться к лучшему. Но важно быть ментально готовым к этим переменам, стремиться не только жить, но и чувствовать по-новому», — наставляет астролог.

Когда в декабре 2024 года будет полнолуние. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kuttelvaserova Stuchelova

Именно в декабре, как прогнозирует астролог, финансовая ситуация изменится к лучшему. Но во многом она будет зависеть от того, насколько сильно представители зодиакального круга будут хотеть заработать и проявить личную инициативу.

Новогоднюю ночь лучше провести в кругу семьи, настроившись на удачный и благополучный 2025 год. Аделина Панина Экстрасенс, астролог