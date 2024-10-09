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Это кара: Экстрасенс объяснила, из-за чего на США надвигается разрушительный ураган «Милтон»

Экстрасенс Миронова: Ураган «Милтон» принесёт США серьёзные экономические потери

9 октября, 15:06
«Милтон» может привести к серьёзным экономическим последствиям. Фото © Freepik/создано при помощи ИИ

«Милтон» может привести к серьёзным экономическим последствиям. Фото © Freepik/создано при помощи ИИ

К побережью Флориды приближается ураган «Милтон», который может стать одним из самых разрушительных стихийных бедствий для США. Экстрасенс Дарья Миронова в беседе с Life.ru дала прогноз, что вихрь принесёт Штатам достаточно серьёзные экономические потери, масштабные разрушения инфраструктуры, но человеческих жертв будет немного.

По мнению экстрасенса, «Милтон» — это кара за деяния властей в Вашингтоне.

Это кара небесная. Ведь если человек, политики, совершают какие-то деяния, то всё возвращается бумерангом. Это срабатывает принцип Вселенной: что излучаешь, то и получаешь. Так что, если США продолжат вести свою разрушающую политику по всему миру и излучать марсианскую энергию, то всё больше и больше будет происходить катаклизмов. Природа откликается на всё, что происходит.

Дарья Миронова

Экстрасенс

Это кара небесная. Ведь если человек, политики, совершают какие-то деяния, то всё возвращается бумерангом. Это срабатывает принцип Вселенной: что излучаешь, то и получаешь. Так что, если США продолжат вести свою разрушающую политику по всему миру и излучать марсианскую энергию, то всё больше и больше будет происходить катаклизмов. Природа откликается на всё, что происходит.
Это кара небесная. Ведь если человек, политики, совершают какие-то деяния, то всё возвращается бумерангом. Это срабатывает принцип Вселенной: что излучаешь, то и получаешь. Так что, если США продолжат вести свою разрушающую политику по всему миру и излучать марсианскую энергию, то всё больше и больше будет происходить катаклизмов. Природа откликается на всё, что происходит.
«Так вообще бывает?»: В США на фоне надвигающегося «Милтона» обсуждают новую категорию ураганов
«Так вообще бывает?»: В США на фоне надвигающегося «Милтона» обсуждают новую категорию ураганов

Напомним, первое упоминание об урагане «Милтон» появилось ещё 6 октября. Шторму сразу присвоили четвёртый уровень разрушительности. Из Флориды уже эвакуировали около пяти миллионов жителей. Многие районы стали безлюдными. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предполагает, что ураган «Милтон» может быть мощнее шторма «Катрина», который обрушился на США в 2005 году и стал самым мощным за всю историю.

Авторы
Алена Пенчугина
Алена Пенчугина
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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