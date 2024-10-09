Это кара: Экстрасенс объяснила, из-за чего на США надвигается разрушительный ураган «Милтон»

Это кара небесная. Ведь если человек, политики, совершают какие-то деяния, то всё возвращается бумерангом. Это срабатывает принцип Вселенной: что излучаешь, то и получаешь. Так что, если США продолжат вести свою разрушающую политику по всему миру и излучать марсианскую энергию, то всё больше и больше будет происходить катаклизмов. Природа откликается на всё, что происходит.