В Перми обнаружили тело 18-летней девушки, насаженное на прутья забора
Обложка (иллюстрация). © Shutterstock / FOTODOM / thanun vongsuravanich
В Перми произошёл трагический инцидент, потрясший местных жителей. В микрорайоне Закамск утром прохожие обнаружили тело молодой женщины, насаженное на металлические прутья забора. Первоначально люди приняли страшную находку за манекен, и лишь при ближайшем рассмотрении осознали ужасающую реальность.
По предварительной информации правоохранительных органов, признаки насильственной смерти отсутствуют. В официальном заявлении полиции указано, что рассматривается версия несчастного случая, однако детали произошедшего пока остаются неясными.
Один из очевидцев рассказал, сначала принял тело за манекен и понял, что это настоящий труп, только когда откинул волосы со лба. На месте происшествия работают следственные группы, устанавливающие обстоятельства трагедии. Ключевыми вопросами остаются механизм получения смертельных травм и причины, по которым девушка оказалась в этом месте.
«Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего», — уточнили URA.RU в СК. Девушке было 18 лет.
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