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Регион
8 мая, 10:33

Загадочная смерть: Тело модели из Замбии найдено в ванной в его съёмной квартире в Москве

SHOT: Тело модели из Замбии нашли в съёмной квартире в Москве после исчезновения

В Москве расследуют обстоятельства смерти 27-летнего гражданина Замбии, работавшего фотомоделью. Силавве Нокс был найден мёртвым в душевой кабине своей съёмной квартиры в центре столицы. Его тело, предположительно, находилось там на протяжении нескольких дней.

Силавве Нокс. Фото © Telegram / SHOT

Силавве Нокс. Фото © Telegram / SHOT

По информации SHOT, сигнал о пропаже поступил от коллеги, которая забеспокоилась после того, как Нокс перестал выходить на связь в конце апреля и отсутствовал на работе. Поскольку дверь квартиры оказалась заперта изнутри, правоохранителям пришлось прибегнуть к помощи спасателей для обеспечения попадания в помещение, где и было обнаружено тело.

Погибший совмещал две работы. Фото © Telegram / SHOT

Погибший совмещал две работы. Фото © Telegram / SHOT

Знакомые Силавве Нокса рассказали, что у него были проблемы со здоровьем: он страдал сахарным диабетом и нуждался в частом лечении в клинике. При этом, по предварительным данным, в последние годы 27-летний парень совмещал две работы: он преподавал английский язык и работал фотомоделью. Причины его смерти остаются невыясненными.

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Ранее стало известно, что тело 19-летнего студента УрФУ было обнаружено в душевой кабине общежития в Екатеринбурге. Молодой человек был найден с пакетом на голове, и спасти его не удалось. По словам сокурсников, он был тихим и неконфликтным. Полиция проводит проверку по факту его смерти, устанавливая все детали.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Ольга Сливченко
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