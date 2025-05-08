Загадочная смерть: Тело модели из Замбии найдено в ванной в его съёмной квартире в Москве

В Москве расследуют обстоятельства смерти 27-летнего гражданина Замбии, работавшего фотомоделью. Силавве Нокс был найден мёртвым в душевой кабине своей съёмной квартиры в центре столицы. Его тело, предположительно, находилось там на протяжении нескольких дней.

Силавве Нокс. Фото © Telegram / SHOT

По информации SHOT, сигнал о пропаже поступил от коллеги, которая забеспокоилась после того, как Нокс перестал выходить на связь в конце апреля и отсутствовал на работе. Поскольку дверь квартиры оказалась заперта изнутри, правоохранителям пришлось прибегнуть к помощи спасателей для обеспечения попадания в помещение, где и было обнаружено тело.

Погибший совмещал две работы. Фото © Telegram / SHOT

Знакомые Силавве Нокса рассказали, что у него были проблемы со здоровьем: он страдал сахарным диабетом и нуждался в частом лечении в клинике. При этом, по предварительным данным, в последние годы 27-летний парень совмещал две работы: он преподавал английский язык и работал фотомоделью. Причины его смерти остаются невыясненными.