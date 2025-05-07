У известного бразильского телеведущего остановилось сердце во время МРТ

В Бразилии на 71-м году жизни скончался Луис Антонио Мелло, известный как теле- и радиоведущий, писатель, публицист и влиятельный музыкальный продюсер. Об этом сообщает информационное агентство Agência Brasil.

В последние годы Мелло страдал от панкреатита и находился под наблюдением врачей. Во время проведения МРТ у него произошла внезапная остановка сердца. Несмотря на предпринятые реанимационные меры, спасти его не удалось, и была констатирована смерть.