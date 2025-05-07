Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 11:31

У известного бразильского телеведущего остановилось сердце во время МРТ

АB: Бразильский телеведущий Мелло умер от остановки сердца во время МРТ

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Бразилии на 71-м году жизни скончался Луис Антонио Мелло, известный как теле- и радиоведущий, писатель, публицист и влиятельный музыкальный продюсер. Об этом сообщает информационное агентство Agência Brasil.

В последние годы Мелло страдал от панкреатита и находился под наблюдением врачей. Во время проведения МРТ у него произошла внезапная остановка сердца. Несмотря на предпринятые реанимационные меры, спасти его не удалось, и была констатирована смерть.

Луис Антонио Мелло – разносторонняя фигура в бразильской музыкальной индустрии. Начав карьеру диджеем на Radio Federal в 1970-х, он затем перешел на телевидение и работал в международном отделе Polygram, продвигая таких звёзд, как Dire Straits и Джанет Джексон. Помимо этого, Мелло занимался продюсированием, созданием мюзиклов и журналистикой. В 2024 году о нём был снят документальный фильм.

Освобождала Белград и Будапешт: В Саратове умерла 101-летняя ветеран ВОВ
Освобождала Белград и Будапешт: В Саратове умерла 101-летняя ветеран ВОВ

Ранее из жизни ушёл Павел Качкаев, депутат Госдумы и экс-мэр Уфы. Причиной смерти стала остановка сердца. Ему было 73 года.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Бразилия
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar