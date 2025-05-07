У известного бразильского телеведущего остановилось сердце во время МРТ
АB: Бразильский телеведущий Мелло умер от остановки сердца во время МРТ
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В Бразилии на 71-м году жизни скончался Луис Антонио Мелло, известный как теле- и радиоведущий, писатель, публицист и влиятельный музыкальный продюсер. Об этом сообщает информационное агентство Agência Brasil.
В последние годы Мелло страдал от панкреатита и находился под наблюдением врачей. Во время проведения МРТ у него произошла внезапная остановка сердца. Несмотря на предпринятые реанимационные меры, спасти его не удалось, и была констатирована смерть.
Луис Антонио Мелло – разносторонняя фигура в бразильской музыкальной индустрии. Начав карьеру диджеем на Radio Federal в 1970-х, он затем перешел на телевидение и работал в международном отделе Polygram, продвигая таких звёзд, как Dire Straits и Джанет Джексон. Помимо этого, Мелло занимался продюсированием, созданием мюзиклов и журналистикой. В 2024 году о нём был снят документальный фильм.
Ранее из жизни ушёл Павел Качкаев, депутат Госдумы и экс-мэр Уфы. Причиной смерти стала остановка сердца. Ему было 73 года.