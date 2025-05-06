Освобождала Белград и Будапешт: В Саратове умерла 101-летняя ветеран ВОВ

В Саратове на 102-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Антонина Борисова. Об этом сообщил глава города Михаил Исаев в своём телеграм-канале.

Антонина Егоровна Борисова, уроженка Пензенской области (родилась 1 ноября 1923 года), начала свою трудовую деятельность в совхозе «Хопер» уже в 13 лет. Там она ухаживала за животными и зарекомендовала себя как ответственный работник. Еще до начала войны, будучи подростком, она освоила управление комбайнами и тракторами. Обладая навыками работы с техникой, в 18 лет Антонина Егоровна добровольно отправилась на фронт.

«Оказалась на 3-м Украинском фронте. В Одессе находился сборный пункт 703-го батальона, где она отвечала за сохранность боеприпасов, продуктов для фронта, обслуживание техники, занималась перевозкой сослуживцев, гражданских, пленных», — написал Исаев.

Антонина Борисова внесла значительный вклад в Победу, участвуя в ключевых военных операциях, включая освобождение Белграда, форсирование Дуная, бои за Будапешт и отражение атак в Венгрии. Её героизм отмечен многочисленными наградами, в том числе медалью «За победу над Германией» и Орденом Великой Отечественной войны II степени. В 2025 году ей было присвоено звание «Почетный гражданин города Саратова».