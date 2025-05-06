Интернет-энциклопедия РУВИКИ создала уникальную базу героев России

Интернет-энциклопедия РУВИКИ запустила проект «Наши герои — наша история», в рамках которого собрана уникальная база данных, посвящённая героям СССР и России. В этом проекте представлено более 14 тысяч биографий, что делает его значимым вкладом в сохранение исторической памяти о подвигах наших соотечественников. Каждый пользователь может написать на портале историю своего родственника. Об этом сообщает пресс-служба РУВИКИ.

«В этом году мы отмечаем 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. К юбилейной дате нам удалось создать библиотеку героев нашей страны от времен ВОВ до нашего времени. На сегодняшний день в ней собрано 12777 биографий героев СССР и 1530 статей о героях России», — рассказал генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко.

Обновленный портал «Наши герои — наша история» включает три самостоятельных раздела: Герои Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои России. Каждый из этих разделов предоставляет возможность пользователям делиться информацией о своих близких, которые принимали участие в боевых действиях или совершали подвиги во имя Родины. Важно отметить, что для публикации информации о герое не требуется наличие определенных наград или званий.

Раздел «Герои Великой Отечественной войны» позволяет каждому желающему увековечить память о своих предках, сражавшихся на фронте. Участники проекта могут использовать семейные архивы, письма и фотографии, чтобы рассказать о подвиге своих близких. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте РУВИКИ и перейти на портал «Наши герои – наша история!», где можно нажать кнопку «написать о герое».

Проект также включает два новых раздела, посвященных героям, удостоенным званий «Герой СССР» и «Герой России». Звание «Герой СССР» присваивалось за выдающиеся заслуги перед государством в период с 1934 по 1991 годы, тогда как звание «Герой России» вручается за проявленное мужество и жертвенность в экстремальных ситуациях.

По состоянию на 28 апреля 2025 года в Интернет-энциклопедии РУВИКИ размещена информация о 420 военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации, удостоенных звания Героя России за участие в Специальной военной операции. Проект получил поддержку Министерства обороны Российской Федерации, Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Музея Победы. В честь празднования 80-летия Великой Победы РУВИКИ совместно с Музеем Победы организовала городскую выставку «От Кремля до Рейхстага», которая пройдет в Москве на Чистопрудном бульваре с 12 мая по 8 июня 2025 года.