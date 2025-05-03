100-летний ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента поделился своей мечтой

Участник Великой Отечественной войны Акмаль Акрамов из Ташкента, который в 2010 году уже побывал на параде Победы в Москве в качестве почётного гостя и общался с руководством страны, выразил желание вновь посетить столицу на 80-летие Победы. Об этом фронтовик рассказал РИА «Новости».

«Хотелось бы побывать на параде в Москве в этом году. Понимаю, что надо быть осторожным со здоровьем, но такая у меня мечта, могу же я мечтать?», — сказал Акрамов, который в декабре прошлого года отметил свой вековой юбилей.

В 1942 году, в возрасте 18 лет, Акрамов добровольно отправился на фронт из Ташкента. После непродолжительной военной подготовки он был направлен в стрелковый полк и оказался на передовой, участвуя в обороне Сталинграда. Впоследствии, будучи командиром отделения в звании сержанта, мужчина сражался на Курской дуге и форсировал Днепр.

Во время боёв за украинское село Акрамов получил серьёзное осколочное ранение в ногу. За свой боевой путь он был награждён многочисленными медалями, а также орденами Отечественной войны I степени и Славы III степени.