Экс-глава Уфы Качкаев умер от остановки сердца

Депутат Госдумы Павел Качкаев, в прошлом руководивший Уфой на протяжении 8 лет, умер от остановки сердца. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава республики Радий Хабиров.

«Неожиданное и очень печальное известие для всех, кто знал Павла Рюриковича Качкаева. Депутата Госдумы, нашего яркого, всегда жизнерадостного товарища, бывшего мэра Уфы, любимого всеми горожанами. К сожалению, произошло непоправимое. У Павла Рюриковича остановилось сердце», — говорится в публикации.