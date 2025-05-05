Экс-глава Уфы Качкаев умер от остановки сердца
Павел Качкаев. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Депутат Госдумы Павел Качкаев, в прошлом руководивший Уфой на протяжении 8 лет, умер от остановки сердца. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава республики Радий Хабиров.
«Неожиданное и очень печальное известие для всех, кто знал Павла Рюриковича Качкаева. Депутата Госдумы, нашего яркого, всегда жизнерадостного товарища, бывшего мэра Уфы, любимого всеми горожанами. К сожалению, произошло непоправимое. У Павла Рюриковича остановилось сердце», — говорится в публикации.
Напомним, о смерти Павла Качкаева в возрасте 73 лет стало известно сегодня. Политик был мэром Уфы с 2003 по 2011 годы, после вошёл в состав Госдумы от Башкортостана, был первым зампредом комитета по строительству и ЖКХ, состоял в «Единой России».