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5 мая, 13:06

Депутат Госдумы от Башкирии Павел Качкаев умер на 74-м году жизни

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Депутат Госдумы от Башкирии, первый заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Павел Качкаев скончался на 74-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил депутат Госсобрания республики Рустем Ахмадинуров.

«Да, это правда. Сегодня он ушёл из жизни, предположительно, из-за проблем с сердцем. Очень печально и неожиданно, мы сами только что узнали. Он находился здесь, у него должна была начаться региональная неделя», — отметил Ахмадинуров.

Павел Качкаев — российский политик, родился в 1951 году. Окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «промышленное и гражданское строительство». Работал в строительной сфере, затем занимал руководящие должности в администрации Уфы, в том числе пост главы города. С 2011 года был депутатом Государственной думы от Башкортостана, входил в комитет по строительству и ЖКХ, где занимал должность первого заместителя председателя. Был членом партии «Единая Россия».

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Ранее ушёл из жизни депутат Белгородской областной Думы и генеральный директор кондитерской фабрики «Белогорье» Сергей Сиротенко. Ему было 64 года.

Марина Фещенко
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