Депутат-участник СВО трагически скончался в 31 год
Депутат Госсовета Удмуртии Виктор Дьяков умер в 31 год
Виктор Дьяков. Обложка © VK / Виктор Дьяков
В пятницу, 7 марта, ушёл из жизни депутат Госсовета Удмуртии и участник специальной военной операции (СВО) Виктор Дьяков. О его кончине сообщили на официальной странице депутата.
«Мы всегда будем помнить Виктора как любящего отца, верного друга, прекрасного семьянина и мужественного защитника. <...> Без отца остались трое малолетних детей. Да, он многое сделал, но ещё больше не успел. Спи спокойно, дорогой Витя!» — говорится в сообщении.
Дьяков скончался в результате трагического происшествия, подробности случившегося не раскрываются. Ему был всего 31 год. Погибший был участником СВО и помогал фронту: обеспечивал всем необходимым воинские подразделения и занимался разработкой новейших беспилотных систем. Он также представлял интересы жителей округа в качестве депутата Государственного Совета республики.
Ранее Life.ru рассказывал о смерти лидера ветеранов группы «Альфа» Александра Мирошниченко. Ему был 71 год. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. За свою жизнь Александр Иванович прошёл выдающийся путь от рядового сотрудника до командира элитного антитеррористического подразделения.