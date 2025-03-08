Депутат-участник СВО трагически скончался в 31 год

В пятницу, 7 марта, ушёл из жизни депутат Госсовета Удмуртии и участник специальной военной операции (СВО) Виктор Дьяков. О его кончине сообщили на официальной странице депутата.

«Мы всегда будем помнить Виктора как любящего отца, верного друга, прекрасного семьянина и мужественного защитника. <...> Без отца остались трое малолетних детей. Да, он многое сделал, но ещё больше не успел. Спи спокойно, дорогой Витя!» — говорится в сообщении.

Дьяков скончался в результате трагического происшествия, подробности случившегося не раскрываются. Ему был всего 31 год. Погибший был участником СВО и помогал фронту: обеспечивал всем необходимым воинские подразделения и занимался разработкой новейших беспилотных систем. Он также представлял интересы жителей округа в качестве депутата Государственного Совета республики.