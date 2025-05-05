Умер советский чемпион и глава киевской ОПГ Виктор Авдышев

Умер советский чемпион по классической борьбе и глава ОПГ в Киеве Виктор Авдышев. По данным SHOT, 69-летний Авдышев скончался в ночь с 4 на 5 мая, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Авдышев известен как борец классического стиля, был двукратным бронзовым призёром чемпионата мира в 1978 и 1983 годах, бронзовым призёром чемпионата Европы в 1983 году, чемпионом СССР в 1978. После того, как в 80-х оставил большой спорт, создал «авдышевскую» ОПГ в Киеве.

Группировка состояла из бывших спортсменов-борцов и в середине 90-х была одной из самых мощных в Киеве. В 1995-м Авдышева арестовали, следствие длилось три года, но авторитет смог бежать в Азербайджан. Тогда суд заочно приговорил его к 4 годам лишения свободы, он был объявлен в международный розыск.