Криминального авторитета Васю Бандита экстрадировали из Албании в РФ
Игорь Кокунов, более известный как Вася Бандит. Обложка © YouTube / СК России
Из Албании в Россию экстрадирован обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии Игорь Кокунов — криминальный авторитет по кличке Вася Бандит. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН РФ экстрадирован россиянин Игорь Кокунов», — сказала она, отметив, что его передали оперативникам в международном аэропорту города Тираны.
В августе 2023 года Кокунов был объявлен в международный розыск. По данным следствия, в 1993 году Вася Бандит был коронован. В Москве вор в законе контролировал деятельность криминальных структур. В 2020-м авторитет стал фигурантом уголовного дела по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии и в августе прошлого года был организован его международный розыск.
Как сообщал Life.ru, в августе 2023-го на КПП между Албанией и Черногорией Васю Бандита задержала албанская полиция по ордеру Интерпола. Вскоре суд удовлетворил запрос Москвы о его выдаче. Известно, что фигурант был неоднократно судим за кражи и грабежи. В РФ ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.