Криминального авторитета Васю Бандита экстрадировали из Албании в РФ

Из Албании в Россию экстрадирован обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии Игорь Кокунов — криминальный авторитет по кличке Вася Бандит. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН РФ экстрадирован россиянин Игорь Кокунов», — сказала она, отметив, что его передали оперативникам в международном аэропорту города Тираны.

В августе 2023 года Кокунов был объявлен в международный розыск. По данным следствия, в 1993 году Вася Бандит был коронован. В Москве вор в законе контролировал деятельность криминальных структур. В 2020-м авторитет стал фигурантом уголовного дела по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии и в августе прошлого года был организован его международный розыск.