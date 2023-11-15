Подмосковного криминального авторитета Васю Бандита решили экстрадировать из Албании в Россию

"Суд решил удовлетворить требование российского Министерства юстиции по экстрадиции Кокунова. <...> Он ранее запрашивал политубежище в Албании, заявлял об угрозе его жизни в России, однако суд не принял это во внимание", — пишет агентство MIA.

Кокунов обвиняется в занятии высокого положения в преступной иерархии. Его арестовали в июне 2020 года. Расследование уголовного дела завершилось в конце апреля 2021-го. В результате Васю Бандита перевели под домашний арест в Подмосковье, но в феврале 2022-го за день до нового заседания он снял браслет и сбежал. В августе 2023-го на контрольно-пропускном пункте (КПП) между Албанией и Черногорией его задержала албанская полиция по ордеру Интерпола.