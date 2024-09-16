Экстрадированный Египтом вор в законе Давид Чачибай получил 15 лет колонии

Вор в законе Давид Чачибая, выданный Египтом в мае 2022 года, получил 15 лет «строгача». Об этом сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции столицы. Приговор вынес Мосгорсуд.

«Давид Чачибай (до 12.09.2013 – Давид Герлиани) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), п. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

Установлено, что Чачибай организовал преступную группу, участники которой в 2020 году с угрозами вымогали у человека 15 миллионов рублей. Также, когда осуждённый находился в Турции, он по видеосвязи был признан собеседниками-авторитетами лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленской, Ульяновской и Ленинградских областях.