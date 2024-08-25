Просил о помощи: Раскрыты подробности смерти вора в законе Раджика Нижневартовского

Вор в законе Ражидин Михралиев, более известный в криминальных кругах как Раджик Нижневартовский, за день до смерти просил помощи у знакомых. Как узнал Mash , он хотел, чтобы друзья разобрались с бойцом ММА. Помимо этого, у Раджика были проблемы с другим криминальным авторитетом.

По информации телеграм-канала, своим близким Раджик жаловался на некоего человека, который присвоил себе 100 миллионов рублей и свалил кражу на него. Вскоре обидчик якобы натравил на бандита своих людей. Вчера вечером водитель ждал Нижневартовского у дома. Тот должен был поехать на встречу. Однако через какое-то врремя водитель зашёл в дом и увидел тело Михралиева. Предполагается, что криминальный авторитет покончил с собой. Известно, что в доме находилась компания из четырёх человек.