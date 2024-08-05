В Москве вынесли приговор киллеру, убившему Япончика

Астамура Бутбу, обвиняемого в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), заочно приговорили к 19 годам лишения свободы. Слушание по делу проходило в Мосгорсуде.

"Приговором Московского городского суда Астамуру Бутбе назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — рассказал собеседник в разговоре с РИА Новости.

Как отмечается, приговор был вынесен заочно, так как киллер на данный момент находится в международном розыске. По данным следствия, 28 июля 2009 года Бутба выстрелил в Япончика из снайперской винтовки, когда тот выходил из ресторана на Хорошёвском шоссе в Москве. Ранение нанесло серьёзный ущерб здоровью, из-за чего Иваньков умер спустя три месяца.

Напомним, главным мотивом убийства рассматривалась личная неприязнь организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии (Махо). Конфликт между авторитетами начался ещё в 80-х годах, когда они отбывали наказание в колониях Иркутской области.