Суд в Москве приговорил соучастника убийства Япончика к 16 годам тюрьмы

Суд в Москве приговорил к 16 годам лишения свободы одного из участников убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика). Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего Нугзара Папавы. Он осуждён по пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 (убийство, совершённое организованной группой, по найму), ч. 3 ст. 222 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, Папава действовал в составе организованной группы, в которую вступил, чтобы хорошо заработать. Он вёл за Япончиком скрытое наблюдение и выяснил, что тот часто бывает в ресторане на Хорошёвском шоссе. В итоге, когда криминальный авторитет выходил из заведения, нанятый заранее киллер пальнул в него из снайперской винтовки. Роль обвиняемого заключалась в передаче стрелку (уголовное дело в отношении него сейчас находится в производстве Мосгорсуда) указания организатора о совершении выстрела в определённый момент времени и обеспечении его безопасного отхода.

"С учётом позиции государственного обвинителя Прокуратуры города Москвы суд приговорил Папаву к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — добавили в прокуратуре.