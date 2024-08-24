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24 августа, 18:16

Вора в законе Раджика Нижневартовского нашли мёртвым

Mash: Вора в законе Раджика Нижневартовского нашли мёртвым в Подмосковье

Вор в законе Раджик Нижневартовский (Ражидин Михралиев). Обложка © Mash

Вор в законе Раджик Нижневартовский (Ражидин Михралиев). Обложка © Mash

В Подмосковье нашли мёртвым вора в законе Раджика Нижневартовского (Ражидина Михралиева). Об этом сообщает Mash.

Как пишет телеграм-канал, тело криминального авторитета обнаружили в дачном посёлке Дружба Ленинского городского округа. По некоторым данным, незадолго до этого Михралиев поссорился с некими «местными решалами».

Подробности происшествия выясняются. Предварительно, вор в законе решил свести счёты с жизнью.

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Раджик Нижневартовский получил первый срок перед своим 25-летием. В 2013 году его «короновали» криминальные авторитеты Вася Воскрес и Зятёк. Михралиев неоднократно привлекался к ответственности за хранение наркотиков, пережил ряд покушений.

Никита Никонов
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