Вора в законе Раджика Нижневартовского нашли мёртвым
Mash: Вора в законе Раджика Нижневартовского нашли мёртвым в Подмосковье
Вор в законе Раджик Нижневартовский (Ражидин Михралиев). Обложка © Mash
В Подмосковье нашли мёртвым вора в законе Раджика Нижневартовского (Ражидина Михралиева). Об этом сообщает Mash.
Как пишет телеграм-канал, тело криминального авторитета обнаружили в дачном посёлке Дружба Ленинского городского округа. По некоторым данным, незадолго до этого Михралиев поссорился с некими «местными решалами».
Подробности происшествия выясняются. Предварительно, вор в законе решил свести счёты с жизнью.
Раджик Нижневартовский получил первый срок перед своим 25-летием. В 2013 году его «короновали» криминальные авторитеты Вася Воскрес и Зятёк. Михралиев неоднократно привлекался к ответственности за хранение наркотиков, пережил ряд покушений.