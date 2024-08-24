Вора в законе Раджика Нижневартовского нашли мёртвым

В Подмосковье нашли мёртвым вора в законе Раджика Нижневартовского (Ражидина Михралиева). Об этом сообщает Mash.

Как пишет телеграм-канал, тело криминального авторитета обнаружили в дачном посёлке Дружба Ленинского городского округа. По некоторым данным, незадолго до этого Михралиев поссорился с некими «местными решалами».

Подробности происшествия выясняются. Предварительно, вор в законе решил свести счёты с жизнью.