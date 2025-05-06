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Регион
6 мая, 11:33

Нашли с пакетом на голове: На Урале при странных обстоятельствах умер 19-летний студент

Ural Mash: В Екатеринбурге в душевой общежития нашли студента с пакетом на голове

В Екатеринбурге в душевой общежития был обнаружен студент УрФУ с пакетом на голове. Об этом сообщает Ural Mash.

По данным телеграм-канала, спасти 19-летнего юношу не удалось. Сокурсники отзывались о нем как о тихом и неконфликтном человеке. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что трое пенсионеров умерли при загадочных обстоятельствах в Подмосковье. Трагедия произошла в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа.

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Обложка © Life.ru

Наталья Демьянова
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