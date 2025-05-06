Нашли с пакетом на голове: На Урале при странных обстоятельствах умер 19-летний студент

В Екатеринбурге в душевой общежития был обнаружен студент УрФУ с пакетом на голове. Об этом сообщает Ural Mash.

По данным телеграм-канала, спасти 19-летнего юношу не удалось. Сокурсники отзывались о нем как о тихом и неконфликтном человеке. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.