Нашли с пакетом на голове: На Урале при странных обстоятельствах умер 19-летний студент
Ural Mash: В Екатеринбурге в душевой общежития нашли студента с пакетом на голове
В Екатеринбурге в душевой общежития был обнаружен студент УрФУ с пакетом на голове. Об этом сообщает Ural Mash.
По данным телеграм-канала, спасти 19-летнего юношу не удалось. Сокурсники отзывались о нем как о тихом и неконфликтном человеке. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что трое пенсионеров умерли при загадочных обстоятельствах в Подмосковье. Трагедия произошла в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа.
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