Сидели за столом на кухне: Трое пенсионеров умерли при загадочных обстоятельствах в Подмосковье

Трагедия произошла в городе Хотьково Московской области. В частном доме на кухне были обнаружены тела троих пожилых людей. Погибшие – супружеская пара в возрасте 63 и 67 лет, а также 96-летняя женщина. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по региону.

По одной из версий, причиной гибели стала попытка обогреть дом. Предполагается, что во время отключения электроэнергии жильцы разожгли камин, но забыли открыть заслонку дымохода. Это могло привести к скоплению угарного газа в помещении и смертельному отравлению продуктами горения.

Камин в доме. Обложка © Пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области

Погибшие были найдены сидящими за столом. Рядом с ними находились остатки еды: картофель, грибы и килька. В связи с этим Следственный комитет Московской области также изучает альтернативную версию – отравление пищей.