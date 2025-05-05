Сидели за столом на кухне: Трое пенсионеров умерли при загадочных обстоятельствах в Подмосковье
В Подмосковье в частном доме нашли тела троих пенсионеров
Дом, где были обнаружены тела. Фото © Пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области
Трагедия произошла в городе Хотьково Московской области. В частном доме на кухне были обнаружены тела троих пожилых людей. Погибшие – супружеская пара в возрасте 63 и 67 лет, а также 96-летняя женщина. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по региону.
По одной из версий, причиной гибели стала попытка обогреть дом. Предполагается, что во время отключения электроэнергии жильцы разожгли камин, но забыли открыть заслонку дымохода. Это могло привести к скоплению угарного газа в помещении и смертельному отравлению продуктами горения.
Камин в доме. Обложка © Пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области
Погибшие были найдены сидящими за столом. Рядом с ними находились остатки еды: картофель, грибы и килька. В связи с этим Следственный комитет Московской области также изучает альтернативную версию – отравление пищей.
Соседи рассказали, что семья прибыла в этот дом 30-го числа и с тех пор перестала выходить на связь.
Напомним, что из-за обильного снегопада в Московской области без электричества остались жители более 90 населённых пунктов. Ситуацию с восстановлением усложняло то, что леса уже «оделись» в листву, а снег в сочетании с последующими заморозками привёл к массовому падению деревьев, которые повредили линии электропередачи.