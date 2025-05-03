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Регион
3 мая, 08:33

«Крупнейшие отключения»: Названы сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье

«Россети»: Восстановить электроснабжение в Подмосковье удастся к концу дня

Обложка © Telegram/ Россети Московский регион

Обложка © Telegram/ Россети Московский регион

Специалисты «Россети — Московский регион» считают, что им удастся к концу дня восстановить энергоснабжение в Подмосковье, где из-за обильных осадков наблюдаются проблемы. Об этом рассказала пресс-служба компании.

Устранение последствий непогоды. Фото © Telegram/ Россети Московский регион

Устранение последствий непогоды. Фото © Telegram/ Россети Московский регион

«Мы знаем о ситуации в округах северо-запада и севера Подмосковья, принявших на себя основной удар стихии. Мы будем работать в круглосуточном режиме, чтобы восстановить электроснабжение в них до конца дня 3 мая», — сказано в публикации.

Специалисты подчеркнули, что этот удар стихии вызвал один из самых масштабных перебоев с электричеством за последние десятилетия. Ситуацию осложнило то, что леса уже покрылись листвой, и выпавший снег в сочетании с последующими заморозками привёл к массовому падению деревьев, которые повредили линии электропередачи.

Масштабы повреждений потребовали не просто ремонта оборванных проводов и замены опор, а строительства новых участков ЛЭП длиной в несколько километров.

Дополнительные трудности создаёт работа в труднодоступной местности, такой как болота и лесные массивы. К тому же, под тяжестью мокрого снега деревья продолжают падать, повреждая линии, включая те, что уже были восстановлены.

«В таких условиях быстрое устранение последствий циклона оказалось невозможным, и сроки, названные первоначально, оказались нереалистичными», — пояснили представители компании.

В России стали чаще срезать кабели связи с опор ЛЭП
В России стали чаще срезать кабели связи с опор ЛЭП

Напомним, что в результате снегопада жители более 90 населённых пунктов Московской области остались без света. Аварию в энергосистеме назвали одной из крупнейших за последние 15 лет. На данный момент в восстановлении энергоснабжения в регионе задействовано порядка 700 специалистов.

Владимир Озеров
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