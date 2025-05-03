Аварию в энергосистеме Подмосковья назвали одной из крупнейших за 15 лет

В Подмосковье продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, прерванного сильным снегопадом. Масштаб аварии оценивается как один из крупнейших за последние 15 лет. Об этом сообщил гендиректор ПАО «Россети Московский Регион» Александр Пятигор.

«Сочетание негативных факторов, таких как мокрый снег, деревья, безусловно, сейчас в вегетативном сезоне, вслед за этим мороз, и, как следствие, происходили порывы линий электропередач. Масштабы аварии и отключения несопоставимы с масштабами, которые были в 2011 году, когда был ледяной дождь», – рассказал Пятигор.

Он подчеркнул, что из-за разрушений приходится не просто ремонтировать, а фактически создавать новые электросети. При этом сложность работ усугубляется труднодоступностью некоторых участков, например, из-за заболоченной местности или отсутствия дорог. На данный момент в восстановлении энергоснабжения в регионе задействовано порядка 700 специалистов.