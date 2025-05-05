В Магаданской области нашли тело попавшей под лавину сноубордистки

Спасатели в Магаданской области объявили о завершении поисков сноубордистки, попавшей под лавину на Карамкенском перевале. Тело девушки нашли после продолжительных поисковых работ. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

«Поисково-спасательные работы завершились. Под снегом обнаружено тело погибшей девушки», – заявили в ведомстве.

Инцидент произошёл в воскресенье, когда снежная масса сошла на необорудованную горнолыжную трассу. Под лавиной оказались две девушки: одна из них смогла самостоятельно выбраться и добраться до ближайшего посёлка. Поисковые операции пропавшей спортсменки начались незамедлительно, однако, к сожалению, вторая девушка не выжила.