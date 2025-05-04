В Магаданской области ищут сноубордистку, попавшую под лавину
Фото © Telegram/МЧС Магаданской области
В Магаданской области спасатели ведут поиски сноубордистки, оказавшейся под снежной лавиной. Инцидент произошёл в районе Карамкенского перевала на трассе, не предназначенной для катания.
Как сообщает пресс-служба МЧС России, лавина накрыла двух девушек, одна из которых смогла самостоятельно выбраться из-под снега и добраться до населённого пункта. О местонахождении второй девушки пока ничего неизвестно. В поисковой операции задействованы шесть спасателей и две единицы техники МЧС.
Ранее Life.ru писал, что в Магаданской области были найдены тела четырёх путешественников, которые погибли под снежной массой. Трагедия произошла вечером 7 апреля по местному времени. Тела были найдены на перевале «Дядя Ваня». Специалисты спустили их к подножию горы и перевезли в Магадан.