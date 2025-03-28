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Регион
27 марта, 23:46

Вертолёт не смог доставить спасателей к попавшим под лавину туристам на Колыме

На Колыме из-за плохих погодных условий спасательный вертолёт Ми-8 не смог подлететь близко к месту, где туристы попали под лавину. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Магаданской области.

Вертолёт вылетел утром 28 марта из посёлка Синегорье, но туман и низкая облачность вынудили экипаж прекратить полёт к заданному району в пяти километрах от точки назначения.

«Спасатели МЧС России высадились и направляются по координатам пешим способом для поиска и эвакуации пострадавших», — говорится в сообщении.

Life.ru публикует список туристов, попавших под смертельную лавину в Магаданской области
Life.ru публикует список туристов, попавших под смертельную лавину в Магаданской области

Напомним, тургруппа из шести человек попала под сход снежной массы на перевале Дядя Ваня 27 марта. В результате четверо туристов погибли, ещё один пострадал.

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Тимур Хингеев
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