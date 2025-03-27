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27 марта, 11:51

Life.ru публикует список туристов, попавших под смертельную лавину в Магаданской области

SHOT опубликовал список туристов, попавших под лавину в Магаданской области

При сходе лавины в Магаданской области выжить удалось лишь руководителю группы тургруппы и одной туристке. Четыре человека погибли. Список публикует SHOT.

  • Руководитель тургруппы, попавшей под лавину под Магаданом. Фото © SHOT
    Руководитель тургруппы, попавшей под лавину под Магаданом. Фото © SHOT
  • Участница тургруппы, попавшей под лавину под Магаданом. Фото © SHOT
    Участница тургруппы, попавшей под лавину под Магаданом. Фото © SHOT
  • Участница тургруппы, попавшей под лавину под Магаданом. Фото © SHOT
    Участница тургруппы, попавшей под лавину под Магаданом. Фото © SHOT
  • Участник тургруппы, попавшей под лавину под Магаданом. Фото © SHOT
    Участник тургруппы, попавшей под лавину под Магаданом. Фото © SHOT
  • Участник тургруппы, попавшей под лавину под Магаданом. Фото © SHOT
    Участник тургруппы, попавшей под лавину под Магаданом. Фото © SHOT
  • Участница тургруппы, попавшей под лавину под Магаданом. Фото © SHOT
    Участница тургруппы, попавшей под лавину под Магаданом. Фото © SHOT

Руководитель тургруппы, попавшей под лавину под Магаданом. Фото © SHOT

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— Никита Котляров (руководитель), 33 года

— Анастасия Городнова, 24 года

— Марина Гудова, 19 лет

— Екатерина Ильгова, 25 лет

— Любовь Мавлютова, 36 лет

— Константин Фидельский, 45 лет

Напомним, ранее сообщалось, что в Магаданской области четверо туристов погибли при сходе лавины. Выжили двое. Для эвакуации направлена группа из восьми спасателей на вертолёте Ми-8 МЧС России

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
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