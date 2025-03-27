Life.ru публикует список туристов, попавших под смертельную лавину в Магаданской области
SHOT опубликовал список туристов, попавших под лавину в Магаданской области
При сходе лавины в Магаданской области выжить удалось лишь руководителю группы тургруппы и одной туристке. Четыре человека погибли. Список публикует SHOT.
— Никита Котляров (руководитель), 33 года
— Анастасия Городнова, 24 года
— Марина Гудова, 19 лет
— Екатерина Ильгова, 25 лет
— Любовь Мавлютова, 36 лет
— Константин Фидельский, 45 лет
Напомним, ранее сообщалось, что в Магаданской области четверо туристов погибли при сходе лавины. Выжили двое. Для эвакуации направлена группа из восьми спасателей на вертолёте Ми-8 МЧС России
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