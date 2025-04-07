В Магаданской области нашли тела четырёх туристов, погибших под лавиной

В Магаданской области вечером 7 апреля по местному времени обнаружили тела четырёх туристов, которые в марте погибли под лавиной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Погибших на перевале «Дядя Ваня» туристов обнаружили и извлекли из-под снега», — указано в сообщении.

Сейчас специалисты спускают тела к подножию горы. Затем их перевезут в Магадан.