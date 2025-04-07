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Регион
7 апреля, 08:57

В Магаданской области нашли тела четырёх туристов, погибших под лавиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fedelya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fedelya

В Магаданской области вечером 7 апреля по местному времени обнаружили тела четырёх туристов, которые в марте погибли под лавиной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Погибших на перевале «Дядя Ваня» туристов обнаружили и извлекли из-под снега», — указано в сообщении.

Сейчас специалисты спускают тела к подножию горы. Затем их перевезут в Магадан.

Напомним, тургруппа из шести человек попала под сход снежной массы на перевале Дядя Ваня 27 марта. В результате четверо туристов погибли. Life.ru публиковал список погибших.

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Никита Никонов
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