Два московских аэропорта временно не принимают и не отправляют самолёты

В Москве аэропорты Домодедово и Жуковский временно прекратили штатную работу, сообщили в пресс-службе Росавиации. Причины ограничения на приём и выпуск самолётов не называются.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов также введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в тексте.