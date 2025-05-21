Два московских аэропорта временно не принимают и не отправляют самолёты
Аэропорты Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют самолёты
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В Москве аэропорты Домодедово и Жуковский временно прекратили штатную работу, сообщили в пресс-службе Росавиации. Причины ограничения на приём и выпуск самолётов не называются.
«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов также введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в тексте.
Ранее в аэропорту Калуги (Грабцево) также был временно остановлен приём и выпуск воздушных судов. Сейчас полёты возобновились. Кроме того, план «Ковёр» введён в Ярославле и Костроме.