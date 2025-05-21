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21 мая, 01:30

Росавиация ввела план «Ковёр» в Ярославле и Костроме

Самолёт. Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Valentin Valkov

Самолёт. Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Valentin Valkov

Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на работу аэропортов Ярославль (Туношна) и Кострома (Сокеркино). Об этом сообщает Росавиация. Причины введения ограничений не уточняются.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.

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В аэропорту Калуги (Грабцево) также временно приостановлен приём и выпуск воздушных судов. Кроме того, сообщалось, что расчёты ПВО отразили атаку дронов ВСУ в Рязанской области. Жители Рязани слышали не менее пяти мощных взрывов. Взрывы были слышны и в Тульской области.

Антон Голыбин
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