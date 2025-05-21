Росавиация ввела план «Ковёр» в Ярославле и Костроме
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Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на работу аэропортов Ярославль (Туношна) и Кострома (Сокеркино). Об этом сообщает Росавиация. Причины введения ограничений не уточняются.
В аэропорту Калуги (Грабцево) также временно приостановлен приём и выпуск воздушных судов. Кроме того, сообщалось, что расчёты ПВО отразили атаку дронов ВСУ в Рязанской области. Жители Рязани слышали не менее пяти мощных взрывов. Взрывы были слышны и в Тульской области.