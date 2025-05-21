ПВО отбила третью за сутки атаку роя дронов ВСУ на Орловскую область
Губернатор Клычков: Над Орловской областью уничтожили ещё 30 украинских дронов
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Российские силы ПВО уничтожили ещё 30 украинских беспилотников в небе над Орловской областью. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков.
«Ещё 30 вражеских БПЛА уничтожены над Орловской областью – повреждений и пострадавших нет, на местах происшествия ведутся оперативные проверки», — написал глава области.
Напомним, утром сообщалось в Орловской области противовоздушная оборона уничтожила 37 украинских беспилотников. Затем ВСУ вновь решили атаковать регион, запустив туда ещё 16 дронов. В результате налёта был повреждён завод полупроводниковых приборов и несколько домов.