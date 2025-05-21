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Регион
21 мая, 10:40

«‎Падает!» Очевидец снял момент уничтожения беспилотника в подмосковном Видном

На видео попал момент уничтожения беспилотника ВСУ в подмосковном Видном

SHOT

SHOT

В распоряжении SHOT оказалось видео уничтожения беспилотника над подмосковным Видным. На кадрах слышен мощный взрыв и крик поражённого очевидца «Падает!»

БПЛА над Видным. Видео © SHOT

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что силами ПВО отражена атака трёх беспилотников, летевших на столицу. По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Аэропорты Домодедово и Жуковский временно прекратили принимать и отправлять самолёты.

Шереметьево вслед за Домодедово и Жуковским приостановил приём и выпуск самолётов
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Андрей Бражников
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