«Падает!» Очевидец снял момент уничтожения беспилотника в подмосковном Видном
На видео попал момент уничтожения беспилотника ВСУ в подмосковном Видном
В распоряжении SHOT оказалось видео уничтожения беспилотника над подмосковным Видным. На кадрах слышен мощный взрыв и крик поражённого очевидца «Падает!»
БПЛА над Видным. Видео © SHOT
Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что силами ПВО отражена атака трёх беспилотников, летевших на столицу. По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Аэропорты Домодедово и Жуковский временно прекратили принимать и отправлять самолёты.