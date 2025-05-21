Домодедово и Жуковский третий раз за день приостановили приём и выпуск рейсов
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Артем Кореняко, представитель Росавиации, заявил, что аэропорты Домодедово и Жуковский временно приостановили свою работу по приёму и отправке воздушных судов.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 18:25 МСК введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — написал он.
Он уточнил, что в настоящее время оба аэропорта не осуществляют никаких операций, связанных с прибытием и отправлением рейсов.
Это уже третий раз за сегодняшний день, когда была приостановлена работа воздушных гавань. Ранее приём и выпуск самолётов был временно прекращён в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО сбили 14 беспилотников. О функционировании систем ПВО информировала и глава городского округа Домодедово, уточнив, что обломки сбитого беспилотника упали на территорию детского сада под названием «Василёк».