Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 15:50

Домодедово и Жуковский третий раз за день приостановили приём и выпуск рейсов

Обложка © ТАСС / Сергей Петров

Обложка © ТАСС / Сергей Петров

Артем Кореняко, представитель Росавиации, заявил, что аэропорты Домодедово и Жуковский временно приостановили свою работу по приёму и отправке воздушных судов.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 18:25 МСК введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — написал он.

Он уточнил, что в настоящее время оба аэропорта не осуществляют никаких операций, связанных с прибытием и отправлением рейсов.

ПВО отразила массированную атаку украинских дронов на Россию
ПВО отразила массированную атаку украинских дронов на Россию

Это уже третий раз за сегодняшний день, когда была приостановлена работа воздушных гавань. Ранее приём и выпуск самолётов был временно прекращён в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО сбили 14 беспилотников. О функционировании систем ПВО информировала и глава городского округа Домодедово, уточнив, что обломки сбитого беспилотника упали на территорию детского сада под названием «Василёк».

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar