Домодедово и Жуковский третий раз за день приостановили приём и выпуск рейсов

Артем Кореняко, представитель Росавиации, заявил, что аэропорты Домодедово и Жуковский временно приостановили свою работу по приёму и отправке воздушных судов.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 18:25 МСК введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — написал он.

Он уточнил, что в настоящее время оба аэропорта не осуществляют никаких операций, связанных с прибытием и отправлением рейсов.