Собянин: Силы ПВО отразили атаку ещё семи летевших на Москву дронов

Системами противовоздушной обороны была пресечена попытка атаки на Москву с использованием семи беспилотных летательных аппаратов. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на территориях, где упали обломки сбитых дронов, работают сотрудники оперативных служб.