Собянин: Силы ПВО отразили атаку ещё семи летевших на Москву дронов
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Системами противовоздушной обороны была пресечена попытка атаки на Москву с использованием семи беспилотных летательных аппаратов. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на территориях, где упали обломки сбитых дронов, работают сотрудники оперативных служб.
«ПВО Минобороны отражена атака ещё семи беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своём телеграм-канале.
21 мая, в период с 11:30 до 15:00, российские подразделения противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 34 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих украинской стороне. Мэр Москвы сообщал о ликвидации семи дронов, направлявшихся в сторону столицы. В связи с этими событиями в московских аэропортах были введены временные ограничения на взлёт и посадку самолётов. Кроме того, о функционировании систем ПВО информировала глава городского округа Домодедово, уточнив, что обломки сбитого беспилотника упали на территорию детского сада под названием «Василёк».