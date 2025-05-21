В подмосковном Пушкино работает ПВО

В подмосковном Пушкино работают средства ПВО, об этом сообщил глава городского округа Максим Красноцветов.

Он призвал горожан не выходить на улицу, отойти от окон, а при обнаружении частей БПЛА не подходить к осколкам и предупредить прохожих.