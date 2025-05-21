В подмосковном Пушкино работает ПВО
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В подмосковном Пушкино работают средства ПВО, об этом сообщил глава городского округа Максим Красноцветов.
Он призвал горожан не выходить на улицу, отойти от окон, а при обнаружении частей БПЛА не подходить к осколкам и предупредить прохожих.
Напомним, с 11:30 до 15:00 21 мая российские силы ПВО сбили 34 украинских дрона. Мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении семи БПЛА, летевших на Москву. В столичных аэропортах вводились ограничения на выпуск и приём судов. Также о работе средств ПВО сообщала глава Домодедово. Там фрагменты дрона упали на территорию детского сада «Василёк».