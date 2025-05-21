Собянин: ПВО уничтожила ещё три беспилотника, летевших на Москву
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Ещё три беспилотника, летевших на Москву, уничтожили российские военные. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожено ещё три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале градоначальника.
Напомним, днём 21 мая Собянин заявил об уничтожении трёх летевших на столицу украинских беспилотников. В столичных аэропортах вводились ограничения на выпуск и приём судов. Позже Собянин проинформировал об уничтожении ещё одного дрона. Всего с 11:30 до 15:00 силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 34 украинских БПЛА.