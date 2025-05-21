ПВО отразила массированную атаку украинских дронов на Россию
МО РФ: Противовоздушная оборона уничтожила 34 дрона ВСУ над РФ с 11:30 до 15:00
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Российские силы ПВО 21 мая уничтожили 34 украинских дрона с 11:30 до 15:00 по Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России у себя в телеграм-канале.
Представители военного ведомства отметили, что над территорией Орловской области было сбито 15 беспилотников, 7 — над Курской областью, 6 — в Тульской области, 3 — в Московском регионе, 2 — над Рязанской областью и ещё один в небе над Брянской областью.
Согласно последним данным, над Московской областью было сбито не три, а четыре украинских дрона. Днём мэр российской столицы Собянин заявил о трёх уничтоженных беспилотниках, а совсем недавно градоначальник рассказал ещё об одном БПЛА.