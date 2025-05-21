ПВО отразила массированную атаку украинских дронов на Россию

Российские силы ПВО 21 мая уничтожили 34 украинских дрона с 11:30 до 15:00 по Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России у себя в телеграм-канале.

Представители военного ведомства отметили, что над территорией Орловской области было сбито 15 беспилотников, 7 — над Курской областью, 6 — в Тульской области, 3 — в Московском регионе, 2 — над Рязанской областью и ещё один в небе над Брянской областью.