Собянин сообщил об уничтожении ещё одного дрона, летевшего на Москву
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Российские системы ПВО уничтожили ещё один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил он.
Напомним, ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении трёх летевших на столицу украинских беспилотников. В столичных аэропортах вводились ограничения на выпуск и приём судов. Также о работе средств ПВО сообщала глава Домодедово. Там фрагменты дрона упали на территорию детского сада «Василёк».