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Регион
21 мая, 13:27

Собянин сообщил об уничтожении ещё одного дрона, летевшего на Москву

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские системы ПВО уничтожили ещё один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил он.

Опубликовано видео с воронкой от упавшего на детский садик «Василёк» дрона ВСУ
Опубликовано видео с воронкой от упавшего на детский садик «Василёк» дрона ВСУ

Напомним, ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении трёх летевших на столицу украинских беспилотников. В столичных аэропортах вводились ограничения на выпуск и приём судов. Также о работе средств ПВО сообщала глава Домодедово. Там фрагменты дрона упали на территорию детского сада «Василёк».

Александра Вишнякова
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